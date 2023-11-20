Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В НАТО обеспокоены внутренней раздробленностью Боснии и Герцеговины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник выразил обеспокоенность процессами, происходящими сейчас в Боснии и Герцеговине, в частности, ситуацией вокруг Республики Сербской.

"Я активно поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Мы обеспокоены сецессионистской, направленной на разделение риторикой в вашей стране, а также внешним влиянием", - сказал он, выступая в Сараево.

По словам Столтенберга, "влияние из-за рубежа угрожает стабильности и подрывает реформы".

В миреГлава Республики Сербской не признал вину в неподчинении верховному представителю по БиГГлава Республики Сербской не признал вину в неподчинении верховному представителю по БиГЧитать подробнее

"Все политические лидеры должны работать во имя сохранения единства, выстраивания национальных институтов и достижения примирения, что является ключевым моментом для стабильности страны", - отметил генсек НАТО.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает Президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Ранее руководство Республики Сербской неоднократно предпринимало действия и принимало законы, которые получали неоднозначную оценку не только на федеральном уровне в самой стране, но и со стороны ЕС и НАТО. В частности, президент Республики Сербской Милорад Додик не раз отвергал легитимность Кристиана Шмидта в должности Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, поскольку он был назначен на нее без соблюдения необходимой процедуры, а также говорил о планах организации референдума о самоопределении этой части Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина НАТО Йенс Столтенберг Республика Сербская Милорад Додик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Brent подорожала до $81,16 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 ноября

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил, что в ходе операции Израиля в Газе погибли 13 тысяч человек

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });