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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Чистый прирост мигрантов в Великобритании в 2022 году достиг рекорда

В страну в прошлом году прибыли 745 тыс. человек

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Национальная статистическая служба Великобритании в четверг опубликовала отчет, согласно которому чистый прирост мигрантов в 2022 году достиг в стране рекордного годового уровня в 745 тыс. человек.

Это на 164 тыс. человек больше, чем в 2021 году.

Наибольшее число мигрантов в прошлом году прибыли в Великобританию с Украины - около 114 тыс. человек. Еще 52 тыс. прибыли из Гонконга.

В частности, британская миграционная служба с января этого года зафиксировала рост числа родственников, которые имеют право прибывать в страну с теми, у кого есть британская виза.

При этом эксперты Национальной статистической службы отметили, что нынешние данные позже могут быть пересмотрены как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Великобритания Украина
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