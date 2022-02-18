МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель отменила программу выдачи виз за инвестиции в экономику страны для новых заявителей независимо от национальности. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Глава британского МВД Прити Патель сказала, что эта мера является началом "возобновления борьбы с незаконным финансированием и мошенничеством". Программа "золотых виз" была введена в 2008 году, чтобы побудить богатых мигрантов инвестировать в экономику Великобритании. Чтобы получить визу Tier 1 (Investor) нужно было инвестировать в экономику страны не менее 2 млн фунтов стерлингов (более 203 млн рублей).

Министерство внутренних дел Великобритании решило закрыть программу из-за опасений, что в финансовую систему королевства будут вливаться деньги, полученные незаконным путем. Те, кто хочет приехать в Великобританию и "играть по правилам", могут получить "визу новатора". Ее сможет получить человек, который планирует создать инновационный бизнес в Великобритании после одобрения регулятора и инвестировать в него не менее 50 тыс. фунтов стерлингов (более 5 млн рублей). Правительство сообщило, что МВД доработает эту программу.

Министерство внутренних дел Великобритании выдало 2581 инвесторскую визу российским гражданам с момента введения схемы в 2008 году, сообщает BBC News. В 2020 году парламентский комитет по разведке и безопасности выступал за "более надежный" подход к утверждению виз уровня 1 в рамках отчета о российском влиянии в Великобритании.