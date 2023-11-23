В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии ожидают, что семь из восьми пограничных переходов с Россией будут открыты до Рождества, то есть ранее намеченного срока 18 февраля.

"Принятое в среду решение правительства о закрытии почти всех пограничных переходов на восточной границе отменило предыдущее решение, согласно которому пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты до 18 февраля 2024 года", - сообщили в четверг западные СМИ.

"Было решено, что крайний срок около одного месяца будет правильным, учитывая жесткие ограничения", - сказал Yle начальник финской пограничной охраны контр-адмирал Маркку Хассинен.

Под жесткими ограничениями он подразумевает, что закрыта почти вся восточная граница, отметил Yle.

18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

В среду правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшается.

По словам Хассинена, практические последствия закрытия пограничных пунктов постоянно оцениваются и принимаются соответствующие решения.

"На практике, если в принятое в среду решение не будет внесено никаких изменений, оно прекратит действие до Рождества. Лично у меня сложилось впечатление, что, возможно, решение придется рассматривать раньше", - сказал начальник погранохраны.