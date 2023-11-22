Финляндия закроет все КПП на границе с РФ кроме одного

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Финляндия закроет больше КПП на границе с Россией", - приводит слова Орпо агентство Bloomberg. Он отметил, что свою работу продолжит только один такой пункт.

В последнее время ситуация на границе Финляндии и России, по утверждению Хельсинки, ухудшилась. Ранее Орпо заявлял, что Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий". В связи с этим на прошлой неделе Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе.

В понедельник премьер-министр заявил, что Финляндия может принять дальнейшие меры в связи с ситуацией на границе, если будет такая необходимость. В финском Вартиусе началось возведение дополнительных защитных барьеров. При помощи армейской тяжелой техники, экскаваторов и кранов ставятся заборы и иные заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов.

В ночь на 22 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что "на границе с Финляндией у КПП "Салла" (Кандалакшский район) сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом". По его словам, порядка 300 человек из более чем десяти иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу. При этом губернатор выразил уверенность, что затор возник по вине Финляндии.