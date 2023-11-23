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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Дополнительные КПП установлены в Мурманской области из-за мигрантов у финской границы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманскую область и непосредственно на территории региона развернуты в связи с наплывом иностранцев, которые хотят пересечь российско-финскую границу, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Мы с учетом решений оперативного штаба развернули соответствующие дополнительные контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманскую область, в самой Мурманской области, где пограничники и сотрудники правоохранительных органов предметно, внимательно, детально оценивают легитимность пребывания этих граждан, которые приезжают к нам на территорию, и принимают соответствующее решение", - сказал губернатор в эфире "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что в Мурманской области введен режим повышенной готовности.

По словам Чибиса, всего в регионе находятся более 400 человек, которые ожидают перехода через российско-финскую границу. Наибольшее количество скопилось в Кандалакшском районе, где находится КПП "Салла".

"Мы видим, что охотников проскочить, в том числе тех, кто не имеет соответствующих документов, легитимного права здесь находиться или просроченные документы, становится все меньше", - заявил он, добавив, что, видя дополнительные КПП, многие автомобили разворачиваются.

В РоссииМурманская область ввела режим повышенной готовности из-за ситуации на границеЧитать подробнее

При этом произошла попытка незаконного пересечения границы, отметил губернатор.

В настоящее время в Мурманской области введен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что финская сторона планирует закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Россией за исключением Raja Jooseppi ("Лотта").

Ранее Чибис назвал скопление мигрантов гуманитарным кризисом, а вину за возникновение затора возложил на Финляндию.

Финляндия с субботы закроет на месяц все пограничные переходы на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов. По словам премьера Финляндии Петтери Орпо, это связано с притоком просителей убежища.

Андрей Чибис Финляндия Мурманская область
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