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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Израильские военные подтвердили задержание директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности Шин-Бет подтвердили в четверг, что задержали директора крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" Мухаммада Абу Салмии и ряда его сотрудников, сообщает The Jerusalem Post.

"Решение по поводу его дальнейшего содержания под стражей примут в соответствии с результатами расследования и изучения причастности директора к террористической активности", - цитирует издание сообщение ЦАХАЛ и Шин-Бет.

Согласно сообщению, после выявления свидетельств того, что больница служила штабом ХАМАС, директора отконвоировали на допрос.

В ХАМАС осудили задержание Абу Салмии и призвали добиваться его освобождения Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста, с которыми директор, по версии палестинской стороны, контактировал для эвакуации пациентов и персонала больницы.

The Jerusalem Post напоминает, что ранее ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи, на которых было запечатлено оружие, изъятое на территории больничного комплекса, а также помещения и туннели, сооруженные под "Аш-Шифой". Также, по информации израильской стороны, с камер наблюдения получены кадры того, как 7 октября вооруженные люди приводят минимум двух израильских заложников в больницу. Однако неясно, напрямую ли содействовал больничный персонал силам ХАМАС в комплексе, добавляет издание.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 23 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль сектор Газа
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