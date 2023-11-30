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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Премьер-министр Испании усомнился, что Израиль соблюдает международное право в Газе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что, учитывая число жертв среди гражданских, сомневается в том, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа. Он заявил об этом телекомпании TVE, передает EFE.

"Съемки, которые мы видим, и растущее число погибших детей... я серьезно сомневаюсь, что там соблюдается международное право", - сказал он и назвал действия Израиля в Газе недопустимыми.

"Дружественные страны также должны говорить друг другу правду", - отметил премьер.

Одновременно Санчес вновь осудил атаку группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, назвав произошедшее "абсолютно чудовищным", и в очередной раз призвал освободить всех заложников "незамедлительно и без каких-либо условий".

Данные о погибших в секторе Газа, где Армия обороны Израиля проводила операцию против ХАМАС, приводит Минздрав сектора Газа.

Израиль Газа Педро Санчес ХАМАС Испания сектор Газа
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