Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Директор крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" Мухаммад Абу Салмия задержан ночью военными Израиля, сообщает издание ОАЭ The National со ссылкой на врача больницы.
По словам Халида Абу Самры, ранее эвакуированного из больницы, вместе с директором под стражу взяли еще ряд медицинских сотрудников.
Военные Израиля тем временем проводят обыски в больнице "Аш-Шифа". Они утверждают, что под ней располагался командный центр движения ХАМАС.
В свою очередь Associated Press (AP) сообщает, что накануне военные показали группе иностранных журналистов, куда включили и сотрудника AP, объект подземной инфраструктуры под больницей, которым, по версии израильской стороны, пользовалась группировка ХАМАС.
Агентство отмечает, что условием пребывания в Газе для журналиста AP было сопровождение израильскими военными, а также демонстрация собранных материалов военной цензуре; другого пути для зарубежного журналиста попасть в анклав нет.
Журналистов провели по узкому, сложенному из камней туннелю. На его конце располагалось подземное общежитие. По версии израильской стороны, туннель тянется на 150 м к целой серии бункеров, выкопанных под больницей "Аш-Шифа".
Однако, отмечает AP, израильские военные пока не показали командный центр ХАМАС. Тем не менее, по их словам, найденное под больницей подземное укрытие является значительной находкой.
Также журналистам показали найденные на территории больницы автоматы АК-47, гранаты, БПЛА. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что речь идет лишь о небольшой демонстрации образцов. Он добавил, что на территории "Аш-Шифы" находился крупнейший объект ХАМАС, откуда ее командиры отдавали приказы и запускали ракеты.
В Минздраве сектора Газа обвинения Израиля в присутствии ХАМАС в больничном комплексе отрицают.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тыс. человек.
Утром 23 ноября должен был начаться четырехдневный режим прекращения огня, в ходе которого запланировано освобождение израильских заложников группировки ХАМАС и удерживаемых Израилем палестинских заключенных. Но затем глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение израильских заложников ХАМАС начнется не раньше пятницы, 24 ноября.
Издание Haaretz сообщило со ссылкой на представителя израильских властей, что задержка с выполнением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС связана с тем, что группировка еще не представила список израильских граждан, которых она намерена освободить.