Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Директор крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" Мухаммад Абу Салмия задержан ночью военными Израиля, сообщает издание ОАЭ The National со ссылкой на врача больницы.

По словам Халида Абу Самры, ранее эвакуированного из больницы, вместе с директором под стражу взяли еще ряд медицинских сотрудников.

Военные Израиля тем временем проводят обыски в больнице "Аш-Шифа". Они утверждают, что под ней располагался командный центр движения ХАМАС.

В миреВ ЦАХАЛ заявили о связи между активностью ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" и судьбой заложников в ГазеЧитать подробнее

В свою очередь Associated Press (AP) сообщает, что накануне военные показали группе иностранных журналистов, куда включили и сотрудника AP, объект подземной инфраструктуры под больницей, которым, по версии израильской стороны, пользовалась группировка ХАМАС.

Агентство отмечает, что условием пребывания в Газе для журналиста AP было сопровождение израильскими военными, а также демонстрация собранных материалов военной цензуре; другого пути для зарубежного журналиста попасть в анклав нет.

Журналистов провели по узкому, сложенному из камней туннелю. На его конце располагалось подземное общежитие. По версии израильской стороны, туннель тянется на 150 м к целой серии бункеров, выкопанных под больницей "Аш-Шифа".

Однако, отмечает AP, израильские военные пока не показали командный центр ХАМАС. Тем не менее, по их словам, найденное под больницей подземное укрытие является значительной находкой.

Также журналистам показали найденные на территории больницы автоматы АК-47, гранаты, БПЛА. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что речь идет лишь о небольшой демонстрации образцов. Он добавил, что на территории "Аш-Шифы" находился крупнейший объект ХАМАС, откуда ее командиры отдавали приказы и запускали ракеты.

В Минздраве сектора Газа обвинения Израиля в присутствии ХАМАС в больничном комплексе отрицают.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тыс. человек.

Утром 23 ноября должен был начаться четырехдневный режим прекращения огня, в ходе которого запланировано освобождение израильских заложников группировки ХАМАС и удерживаемых Израилем палестинских заключенных. Но затем глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение израильских заложников ХАМАС начнется не раньше пятницы, 24 ноября.

Издание Haaretz сообщило со ссылкой на представителя израильских властей, что задержка с выполнением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС связана с тем, что группировка еще не представила список израильских граждан, которых она намерена освободить.

Хроника 07 октября – 23 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ОАЭ ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа Аш-Шифа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $80,98 за баррель

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

Что случилось этой ночью: четверг, 23 ноября

В Сеуле назвали приостановку соглашения с КНДР минимальной оборонительной мерой

В Сеуле назвали приостановку соглашения с КНДР минимальной оборонительной мерой

Минобороны КНДР прекратит выполнять соглашение с Южной Кореей в военной сфере

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС

Что произошло за день: среда, 22 ноября

Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного

Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });