Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Директор крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" Мухаммад Абу Салмия задержан ночью военными Израиля, сообщает издание ОАЭ The National со ссылкой на врача больницы.

По словам Халида Абу Самры, ранее эвакуированного из больницы, вместе с директором под стражу взяли еще ряд медицинских сотрудников.

Военные Израиля тем временем проводят обыски в больнице "Аш-Шифа". Они утверждают, что под ней располагался командный центр движения ХАМАС.

В свою очередь Associated Press (AP) сообщает, что накануне военные показали группе иностранных журналистов, куда включили и сотрудника AP, объект подземной инфраструктуры под больницей, которым, по версии израильской стороны, пользовалась группировка ХАМАС.

Агентство отмечает, что условием пребывания в Газе для журналиста AP было сопровождение израильскими военными, а также демонстрация собранных материалов военной цензуре; другого пути для зарубежного журналиста попасть в анклав нет.

Журналистов провели по узкому, сложенному из камней туннелю. На его конце располагалось подземное общежитие. По версии израильской стороны, туннель тянется на 150 м к целой серии бункеров, выкопанных под больницей "Аш-Шифа".

Однако, отмечает AP, израильские военные пока не показали командный центр ХАМАС. Тем не менее, по их словам, найденное под больницей подземное укрытие является значительной находкой.

Также журналистам показали найденные на территории больницы автоматы АК-47, гранаты, БПЛА. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что речь идет лишь о небольшой демонстрации образцов. Он добавил, что на территории "Аш-Шифы" находился крупнейший объект ХАМАС, откуда ее командиры отдавали приказы и запускали ракеты.

В Минздраве сектора Газа обвинения Израиля в присутствии ХАМАС в больничном комплексе отрицают.