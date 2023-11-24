Главы МИД Южной Кореи, Японии и КНР обсудят подготовку к трехстороннему саммиту

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, Японии Ёко Камикава и Китая Ван И и встретятся в Пусане 26 ноября и обсудят вопросы подготовки к встрече лидеров трех стран, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

"Министр иностранных дел Пак Чин встретится с министром иностранных дел Китая Ван И и министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой в воскресенье для широкого обсуждения путей активизации трехстороннего сотрудничества и других региональных и глобальных проблем", - цитирует "Ренхап" сообщение МИД Южной Кореи.

Агентство обращает внимание, что переговоры министров пройдут на фоне роста напряженности после успешного запуска Северной Кореей военного разведывательного спутника.

"Этот успех, как полагают, был достигнут с помощью России", - говорится в публикации.

"Ренхап" пишет, что "как ожидается, последняя провокация Севера и растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой станут ключевым пунктом повестки дня воскресных переговоров".

Главы внешнеполитических ведомств также, вероятно, обсудят усилия по продвижению трехстороннего сотрудничества в "перспективных областях", таких, как устойчивое развитие и изменение климата, наука и цифровые технологии, здравоохранение и стареющее общество.

Переговоры на уровне министров открывают перспективу возобновления трехстороннего саммита лидеров трех соседей по Северо-Восточной Азии после почти четырехлетнего перерыва.

Как нынешний председательствующий на ротационной основе Сеул добивается проведения саммита до конца этого года.

В последний раз трехсторонний саммит проводился в юго-западном китайском городе Чэнду в декабре 2019 года.