Глава МИД Южной Кореи провел переговоры с китайским и японским коллегами

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин в южнокорейском Пусане провел двухсторонние переговоры с главами МИД Китая Ван И и Японии Ёко Камикавой, сообщило агентство "Ренхап".

Переговоры прошли перед трехсторонней встречей министров, на которой, как ранее сообщил МИД Южной Кореи, будут обсуждаться вопросы подготовки к встрече лидеров трех стран.

В сообщениях агентства о двухсторонних переговорах отсутствуют какие-либо официальные данные о содержании бесед. Тем не менее в них отмечается, что на встречи с Ван И, вероятно, "важное место в повестке должны были занять последние события на Корейском полуострове".

"Ренхап" напоминает, что переговоры прошли через несколько дней после того, как Северная Корея успешно вывела на орбиту разведывательный спутник.

Китай в связи с запуском спутника призвал все заинтересованные стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", заявив, что он продолжит играть "конструктивную роль" в содействии миру и стабильности на Корейском полуострове.

Министры, "вероятно, также затронули растущее военное сотрудничество между Севером и Россией, поскольку Южная Корея и Соединенные Штаты считают, что Север получал помощь от России в области ракетно-космических технологий", говорится в сообщении.

На переговорах Пак Чина с Камикавой, как ожидалось, должны были обсуждаться "пути продвижения двусторонних отношений вперед".

Стороны, как предполагалось, должны были обсудить также недавний запуск военного спутника КНДР и "ее растущее военное сотрудничество с Россией", а также "усилия по координации ответных мер на двусторонней и трехсторонней основе с Соединенными Штатами".

Министры также могли коснуться вопросов, связанных со сбросом Японией очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции "Фукусима", пишет агентство.

Ранее сообщалось, что главы МИД обсудят в Пусане вопросы подготовки к встрече лидеров трех стран.

"Министр иностранных дел Пак Чин встретится с министром иностранных дел Китая Ван И и министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой в воскресенье для широкого обсуждения путей активизации трехстороннего сотрудничества и других региональных и глобальных проблем", - говорилось в сообщении МИД Южной Кореи.

"Ренхап" отмечал, что переговоры министров пройдут на фоне роста напряженности после вывода КНДР на орбиту военного разведывательного спутника.

"Этот успех, как полагают, был достигнут с помощью России", - утверждалось в сообщении.

Агентство писало, что "как ожидается, последняя провокация Севера и растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой станут ключевым пунктом повестки дня воскресных переговоров".