В городе Эйлат на юге Израиля объявили воздушную тревогу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу в городе Эйлат на юге Израиля, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, причиной могло стать обнаружение неопознанного беспилотника в этом районе. Израильские военные пытаются установить обстоятельства инцидента.

При этом в пятницу в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому) начал действовать четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и группировкой ХАМАС.

The Times of Israel напоминает, что ранее йеменские повстанцы запустили по Эйлату несколько баллистических ракет и БПЛА, все они либо были перехвачены израильскими военными, либо не достигли цели.