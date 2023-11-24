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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В городе Эйлат на юге Израиля объявили воздушную тревогу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу в городе Эйлат на юге Израиля, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, причиной могло стать обнаружение неопознанного беспилотника в этом районе. Израильские военные пытаются установить обстоятельства инцидента.

При этом в пятницу в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому) начал действовать четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и группировкой ХАМАС.

The Times of Israel напоминает, что ранее йеменские повстанцы запустили по Эйлату несколько баллистических ракет и БПЛА, все они либо были перехвачены израильскими военными, либо не достигли цели.

The Times of Israel Эйлат Израиль ХАМАС
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