Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступает в силу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и группировкой ХАМАС, начинает действовать, сообщают ближневосточные СМИ.

Накануне в МИД Катара объявили, что боевые действия обе стороны прекратят в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве). Перемирие, как предполагается, продлится четыре дня.

Ожидается, что в рамках договоренностей первая группа из 13 заложников, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена в 16:00 (17:00).

По условиям сделки, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Кроме того, соглашение предполагает, что грузовые машины с гумпомощью и топливом - в общей сложности около 300 - доставят груз в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Посредниками в заключении сделки стали США, Катар и Египет.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе исчисляется тысячами.