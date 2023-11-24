Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступает в силу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и группировкой ХАМАС, начинает действовать, сообщают ближневосточные СМИ.

Накануне в МИД Катара объявили, что боевые действия обе стороны прекратят в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве). Перемирие, как предполагается, продлится четыре дня.

Ожидается, что в рамках договоренностей первая группа из 13 заложников, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена в 16:00 (17:00).

По условиям сделки, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Кроме того, соглашение предполагает, что грузовые машины с гумпомощью и топливом - в общей сложности около 300 - доставят груз в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Посредниками в заключении сделки стали США, Катар и Египет.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе исчисляется тысячами.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 24 ноября

Главы МИД Южной Кореи, Японии и КНР обсудят подготовку к трехстороннему саммиту

Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщают о гибели 27 человек после израильского удара по школе в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС освободит 23 граждан Таиланда, удерживаемых в Газе, без каких-либо условий

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе

Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные подтвердили задержание директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });