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В результате атаки Эйлата беспилотниками пострадали два человека

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Порт Эйлат на юге Израиля подвергся атаке двух беспилотников, запущенных из Ирака, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram.

Во время атаки сработали сирены воздушной тревоги. Корвет ВМС Израиля сбил один беспилотник. Второй упал на территории порта.

The Times of Israel со ссылкой на израильских военных сообщила, что в Эйлате были ранены два человека. Портовой инфраструктуре нанесен ущерб, на месте событий видно, как от порта поднимается дым.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ирак Эйлат Израиль
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