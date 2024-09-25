В результате атаки Эйлата беспилотниками пострадали два человека

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Порт Эйлат на юге Израиля подвергся атаке двух беспилотников, запущенных из Ирака, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram.

Во время атаки сработали сирены воздушной тревоги. Корвет ВМС Израиля сбил один беспилотник. Второй упал на территории порта.

The Times of Israel со ссылкой на израильских военных сообщила, что в Эйлате были ранены два человека. Портовой инфраструктуре нанесен ущерб, на месте событий видно, как от порта поднимается дым.