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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

В Польше завершились совместные с США военные учения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши сообщило о завершении совместных с американскими военными учений Puma-23, которые прошли на полигоне близ границы с Украиной.

"На полигоне в Нова-Демба (город на юго-востоке Польши - ИФ) завершается тактическое учение войск пехоты Puma-23", - говорится в пресс-релизе.

"Совместная тренировка бойцов 21-й отдельной бригады подгальских стрелков и 19-й механизированной Люблинской бригады с союзниками из США из 2nd Armored Brigade Combat Team (Боевая группа 2-й бригады 1-й пехотной дивизии США, "Кинжальная бригада" - ИФ) - это возможность обменяться опытом и усовершенствовать навыки ведения боевых действий", - заявило Минобороны.

Минобороны США Польша Нова-Демба Украина
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