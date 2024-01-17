Польские и американские военные отработали боевое слаживание

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие Войска Польского и армии США отработали боевое слаживание в полевых условиях, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

"Обучение подгальских (входящих в состав 21-й бригады подгальских стрелков) и американских солдат в рамках Call for Fire ("Вызов огня") позволило повысить взаимодействие и отработать принятые процедуры на практике", - говорится в сообщении.

21-я бригада подгальских стрелков входит в состав 18-й "Железной" механизированной дивизии, сформированной по решению министра обороны Польши в 2018 году. Ее ключевой задачей заявлено "восстановление военного присутствия на восточном флаге НАТО".