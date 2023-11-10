Польский танковый батальон войдет в силы немедленного реагирования НАТО

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Польский танковый батальон войдет в состав сил немедленного реагирования НАТО, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

"С января 2024 года варшавские танкисты из 1-го танкового батальона (входит в состав 1-й Варшавской бронетанковой бригады и дислоцируется в польской столице - ИФ) станут частью Szpicy NATO, то есть, объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF)", - говорится в сообщении.

Помимо польских танкистов, в VJTF войдут британские, испанские и албанские военнослужащие.

Сертификация состоялась в ходе крупнейших ежегодных учений 1-й Варшавской бронетанковой бригады Lampart-23, которые проходят на полигоне в городе Нова-Демба на юго-востоке Польши, вблизи границы с Украиной. Сценарий учений, которые продлятся до конца ноября, как сообщило Минобороны Польши, "учитывает опыт военных действий в Украине", в числе задействованной техники называются танки Leopard 2A5.