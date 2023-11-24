Трюдо удивлен голосованием консерваторов против соглашения о торговле с Украиной

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции назвал "невиданным и неожиданным" то, что Консервативная партия Канады в Палате общин проголосовала против обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной.

"Да, меня очень беспокоит, что Консервативная партия Канады поворачивается спиной к Украине (...). Все консервативные депутаты проголосовали против Украины. Такого никогда не видели, и это неожиданность", - сказал он.

Соглашение ранее подписали Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.

Трюдо назвал "абсурдным обоснованием" аргумент оппозиции о разногласиях с Киевом по вопросу о тарификации выбросов CO2, якобы ставшему причиной несогласия с документом. По словам премьер-министра, можно задаться вопросом, почему канадские консерваторы больше не хотят поддерживать Украину. По его мнению, это общая тенденция среди правых и крайне правых партий в мире, как республиканцев в США, так и соответствующих партий в Европе, которые отказываются от такой поддержки и начинают приводить ложные объяснения и причины.

При этом он заявил, что Канада - "одна из наиболее солидарных с Украиной стран в мире".

"У нас большое население украинского происхождения вот уже столетие. Мы разделяем общие ценности и общее видение будущего", - отметил Трюдо. Канадские политические партии, по его словам, вместе голосовали в парламенте за помощь Украине. По вопросам санкций против России и военной поддержки Киева Канада была "в первых рядах тех, кто помогал Украине", напомнил премьер.

И он не может не испытывать беспокойства, видя, что Консервативная партия Канады "приняла решение не поддерживать Украину в том, в чем она нуждается", заявил он.