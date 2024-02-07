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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Минфин призвали готовить ответ на возможную конфискацию доходов от активов РФ в ЕС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия должна быть готова к ответу в случае решения Европы о конфискации доходов от замороженных российских активов, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Мы обсуждали это с председателем Совета Федерации. Мы считаем, что должны быть готовы в случае принятия европейцами такого решения мгновенно принять ответные меры, и они должны быть действенными и чувствительными", - сказал он на заседании палаты.

"У нас накопились большие суммы на счетах типа "С", принадлежащих, в том числе, инвесторам из недружественных стран, и они тоже в качестве ответной меры в случае решения Европы могут и должны быть обложены соответствующим налогом", - заявил сенатор.

По его словам, Совет Федерации просит Минфин разработать соответствующий законопроект и быть в полной готовности его принять в качестве ответа.

Журавлев отметил, что в конце января от ряда европейских политиков прозвучали заявления "о необходимости обложить налогом, то есть по факту конфисковать доходы от российских активов, заблокированных за рубежом". По его мнению, такие инициативы абсурдны с юридической точки зрения.

"Правда, потом уже прозвучали опровержения, что, мол, надо продумать юридические последствия, как это отразится на доверии к евро, и ряд других. Но мы-то понимаем, что этот сценарий серьезно прорабатывается", - сказал Журавлев.

Первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин предложил комитетам Совета Федерации по бюджету и международным делам организовать взаимодействие с Минфином по данному вопросу.

Николай Журавлев Минфин Андрей Яцкин Совет Федерации
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