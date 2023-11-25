Катар сообщил, что ХАМАС и Израиль могут обменятся пленными в субботу вечером

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Обмен пленными между Израилем и ХАМАС, скорее всего, состоится позднее в субботу, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на МИД Катара.

"Препятствия были преодолены при посредничестве Катара и Египта, и обмен, вероятно, состоится в субботу вечером", - заявил представитель катарского МИД.

The Times of Israel, в свою очередь, пишет, что ХАМАС подтвердил успех посредничества Египта и Катара по продолжению действия соглашения группировки с Израилем.

Кроме того, по данным издания, израильский чиновник "выразил осторожный оптимизм" в связи с возможным освобождением в скором времени группы израильских заложников.

Ожидается, что ХАМАС освободит 13 израильских пленных. Израиль отпустит 39 палестинцев.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашения по освобождению пленных. Израильские источники же возложили вину за задержку на группировку. В итоге обмен, планировавшийся на субботу, оказался под угрозой срыва.

Накануне в рамках соглашения между сторонами были освобождены 13 израильтян, 10 выходцев из Таиланда и один филиппинец. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинцев.

Всего, по условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из числа 237 заложников. Израиль, со своей стороны, выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Режим прекращения огня может быть продлен на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Перемирие, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

7 октября базирующаяся в секторе Газа палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.