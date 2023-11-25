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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

ХАМАС заявил, что работает над решением проблемы с задержкой в обмене пленными

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Представитель ХАМАС по международным делам Усама Хамдан заявил, что движение делает усилия для решения проблем, из-за которых произошла задержка с освобождением заложников, передает в субботу The Times of Israel.

"Предпринимаются усилия по решению вопросов, касающихся сделки с Израилем по обмену пленными", - сообщил Хамдан.

Он также заявил, что Израиль нарушил соглашение в пятницу, совершив нападение на мирных палестинцев, пытавшихся добраться до северной части сектора Газа.

Кроме того, по словам представителя ХАМАС, израильская сторона нарушила условия, связанные с въездом автоколонн с гуманитарной помощью в анклав.

Как сообщают СМИ со ссылкой на израильского чиновника, если вторая группа заложников не будет освобождена к полуночи (1:00 мск), армия обороны Израиля возобновит наземную операцию в секторе Газа.

При этом, отмечает The Times of Israel, официальных сообщений на этот счет пока нет.

Ожидалось, что вторая группа заложников, захваченных ХАМАС в ходе атаки на Израиль 7 октября, покинет сектор Газа в субботу в 16:00 по местному времени (17:00 мск), однако этого до сих пор не произошло.

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашения по освобождению пленных. Израильские источники же возложили вину за задержку на группировку.

Накануне в рамках соглашения между сторонами были освобождены 13 израильтян, 10 выходцев из Таиланда и один филиппинец. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинцев.

Всего, по условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из числа 237 заложников. Израиль, со своей стороны, выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Режим прекращения огня может быть продлен на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Перемирие, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

7 октября базирующаяся в секторе Газа палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября – 25 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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