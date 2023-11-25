Израильские СМИ сообщили о визите в Израиль делегации из Катара

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Делегация официальных лиц из Катара в субботу прибыла в израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона на частном самолете, сообщает газета The Times of Israel.

По данным израильских СМИ, делегация из Катара прилетела для обсуждения соглашения об обмене заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Ранее директор разведслужбы Израиля "Моссад" Давид Барнеа посетил Катар для переговоров об окончательных деталях этой сделки.

Представители Израиля пока никак не прокомментировали прибытие катарского самолета.

The Times of Israel уточняет, что у Катара нет официальных дипломатических отношений с Израилем, однако катарские чиновники оказывали посредничество в переговорах с ХАМАС.

Накануне в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС были освобождены 13 израильтян, 10 выходцев из Таиланда и один филиппинец. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинцев.

Всего, по условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из числа 237 заложников. Израиль, со своей стороны, выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Режим прекращения огня может быть продлен на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Перемирие, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

7 октября базирующаяся в секторе Газа палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.