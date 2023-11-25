Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Израильские СМИ сообщили о визите в Израиль делегации из Катара

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Делегация официальных лиц из Катара в субботу прибыла в израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона на частном самолете, сообщает газета The Times of Israel.

По данным израильских СМИ, делегация из Катара прилетела для обсуждения соглашения об обмене заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Ранее директор разведслужбы Израиля "Моссад" Давид Барнеа посетил Катар для переговоров об окончательных деталях этой сделки.

Представители Израиля пока никак не прокомментировали прибытие катарского самолета.

The Times of Israel уточняет, что у Катара нет официальных дипломатических отношений с Израилем, однако катарские чиновники оказывали посредничество в переговорах с ХАМАС.

Накануне в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС были освобождены 13 израильтян, 10 выходцев из Таиланда и один филиппинец. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинцев.

Всего, по условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из числа 237 заложников. Израиль, со своей стороны, выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Режим прекращения огня может быть продлен на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Перемирие, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

7 октября базирующаяся в секторе Газа палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября – 25 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заболевший гриппом папа римский прошел обследование в клинике

Заболевший гриппом папа римский прошел обследование в клинике

Большинство находившихся в Газе граждан РФ эвакуированы

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил о перехвате запущенной из Ливана "воздушной цели"

Израиль заявил о перехвате запущенной из Ливана "воздушной цели"

В Финляндии заявили, что не намерены вести переговоры с РФ по ситуации на границе

В Финляндии заявили, что не намерены вести переговоры с РФ по ситуации на границе

Установлены личности погибших при взрыве Bentley на мосту через Ниагару

Установлены личности погибших при взрыве Bentley на мосту через Ниагару

Что случилось этой ночью: суббота, 25 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

В Москву доставили 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей

В Москву доставили 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент США призвал активнее работать над созданием палестинского государства

Президент США призвал активнее работать над созданием палестинского государства
Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из тюрем Израиля

Катар сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из тюрем Израиля

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });