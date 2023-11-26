Израильская служба тюрем получила список планируемых к освобождению палестинцев

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Израильская служба тюрем уведомила о том, что получила список заключенных палестинцев, которых планируется освободить позже в воскресенье, сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что ведомство не разглашает число освобождаемых, отмечая лишь, что за одного израильтянина выпустят троих палестинцев.

"Палестинцев освободят только после освобождения и подтверждения личностей израильтян", - сообщает The Times of Israel.

По данным службы, как и ранее, заключенные в израильских тюрьмах палестинцы будут перемещены в тюрьму "Офер" на Западном берегу реки Иордан для прохождения медосмотра в присутствии сотрудников Международного комитета Красного Креста, а затем отправлены на Западный берег реки Иордан или в Восточный Иерусалим.

Воскресенье - третий день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Этот срок может быть продлен, если палестинская группировка ХАМАС согласится продолжить такие обмены, отмечает The Times of Israel.