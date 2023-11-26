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В Египте получили списки израильтян и палестинцев, которых планируется освободить

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Египетские власти получили списки палестинцев и израильтян, освобождение которых намечено на воскресенье в рамках договоренности, достигнутой между израильскими властями и движением ХАМАС.

"Списки, в которые включены имена 13 израильтян и 39 палестинцев, которых планируется освободить в воскресенье, поступили в Египет. Это третья группа освобождаемых за время объявленного в пятницу четырехдневного режима прекращения огня", - приводит межарабский телеканал Al Arabiya выдержку из коммюнике главы Государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана.

О времени обмена пока не сообщается.

Ранее The Times of Israel сообщила, что израильская служба тюрем уведомила о получении списка заключенных палестинцев, которых планируется освободить позже в воскресенье.

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Хроника 07 октября – 26 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет ХАМАС Израиль сектор Газа
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