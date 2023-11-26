Освобожденные ХАМАС заложники прибыли в Израиль
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа заложников, освобожденных в ночь на воскресенье движением ХАМАС, прибыла в Израиль, сообщили израильские военные.
"Наши бойцы сопровождают освобожденных заложников до больниц, где их ждут родственники", - отмечается в сообщении Армии обороны Израиля.
По уточненным данным, палестинская группировка освободила 17 человек: 13 израильтян и четырех граждан других стран. Ранее поступали сведения и намерении ХАМАС передать Израилю 20 заложников.
Согласно договоренности, Израиль, в свою очередь, должен выпустить на свободу ряд палестинских заключенных.
Эти обмены проходят в рамках стартовавшего в пятницу режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.