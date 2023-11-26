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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Гражданин России освобожден из плена ХАМАС вне списков обмена

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Заложник с паспортом РФ был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", - написала она в воскресенье вечером в своем телеграм-канале.

По ее данным, как только будет возможно, российские дипломаты посетят россиянина. "Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - подчеркнула Захарова.

Как сообщил 20 октября "Известиям" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, в заложниках находятся как минимум два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля. Он предположил, что заложников - граждан РФ может быть больше, "потому что не все данные имеются даже у израильской стороны".

Как отметил посол, "разумеется, у нас есть контакты с представителями ХАМАС, и в первую очередь они как раз направлены на вызволение заложников из тех мест, в которых они сейчас находятся".

В воскресенье The Times of Israel сообщила, что израильская служба тюрем уведомила о получении списка заключенных палестинцев, которых планируется освободить сегодня позже.

26 ноября - третий день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Этот срок может быть продлен, если палестинская группировка ХАМАС согласится продолжить такие обмены, отмечает The Times of Israel.

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МИД РФ Мария Захарова ХАМАС
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