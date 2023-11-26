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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ХАМАС передало Красному Кресту 14 израильтян и трех иностранных заложников

ХАМАС передало Красному Кресту 14 израильтян и трех иностранных заложников
Акция в Сиднее в поддержку освобождения заложников ХАМАС
Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) 17 заложников: 14 израильских и трех иностранных граждан, сообщила в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"По данным, полученным от Красного Креста, 14 израильских заложников и трое иностранных заложников переданы Красному Кресту", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсети X.

Ранее стало известно, что заложник с паспортом РФ был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В воскресенье сообщалось, что египетские власти получили списки палестинцев и израильтян, освобождение которых намечено в рамках режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. В них включены имена 13 израильтян и 39 палестинцев.

"Это третья группа освобождаемых за время объявленного в пятницу четырехдневного режима прекращения огня", - цитирует "Аль-Арабийя" коммюнике главы Государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана.

Воскресенье - третий день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Этот срок может быть продлен, если палестинская группировка ХАМАС согласится продолжить такие обмены, отмечает The Times of Israel.

ЦАХАЛ ХАМАС Израиль
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