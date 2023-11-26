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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Аденском заливе неизвестные захватили танкер

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - У берегов Йемена в воскресенье неизвестные захватили танкер под либерийским флагом, связанный с Израилем, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на морскую охранную компанию Ambrey.

"В Аденском заливе нападавшие захватили танкер Central Park под либерийским флагом, которым управляет компания Zodiac Maritime", -пишет AP. Эта компания - часть Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу, отмечается в сообщении.

В Ambrey заявили, что "ВМС США участвуют в разрешении ситуации, они попросили суда держаться подальше от района", где произошел инцидент.

Со своей стороны в Zodiac Maritime назвали произошедшее с танкером "случаем пиратства". Там уточнили, что на борту - 22 члена экипажа, включая граждан России. "Судно с турецким капитаном имеет многонациональный экипаж, состоящий из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин", - приводит агентство выдержки из заявления управляющей компании.

Кто несет ответственность за инцидент, не сообщается.

AP пишет, что город Аден, в районе которого задержали танкер, удерживают силы, союзные международно признанному правительству Йемена и коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Ранее в ноябре йеменские повстанцы захватили грузовое судно Galaxy Leader, принадлежащее британской компании.

Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.

До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

Суда компании Zodiac Maritime ранее неоднократно подвергалась нападениям. Так, в 2021 году в результате атаки беспилотника, которую, по данным США и других западных стран, осуществил Иран, погибли два члена экипажа на борту нефтяного танкера Mercer Street у берегов Омана.

Йемен Израиль Аденский залив
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