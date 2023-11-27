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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Среди напавших на танкер в Аденском заливе оказались пятеро сомалийцев

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Пентагоне полагают, что танкер Central Park пытались захватить накануне в Аденском заливе сомалийские пираты, а не йеменские повстанцы.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию, но по первоначальным данным, пятеро напавших оказались сомалийцами", - приводят западные СМИ слова пресс-секретаря Минобороны США Пэта Райдера.

"Ясно, что инцидент имел отношение к пиратству", - пояснил он.

В свою очередь Associated Press напоминает, что после того, как военные США с эсминца USS Mason задержали напавших, с территории Йемена, подконтрольной повстанцам, в сторону американского корабля и танкера запустили две баллистические ракеты. В итоге они упали в море, не причинив вреда. При этом в Пентагоне не отвергают предположение, что нападение сомалийских пиратов и действия йеменцев были как-то связаны.

Ранее сообщалось, что танкер Central Park во время захвата подал сигнал бедствия, на который откликнулся американский эсминец USS Mason. Экипаж судна укрылся в безопасном отсеке. Захватчики, не сумев добраться до экипажа, бежали, но были захвачены американским эсминцем при поддержке эсминца ВМС Японии.

Экипаж Central Park состоит из 22 человек: граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

Танкером управляет компания Zodiac Maritime – часть Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

США Пентагон Central Park Аденский залив Красное море Йемен
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