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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Посол не исключил еще одного освобождения россиян из заложников в секторе Газа

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Освобождение ещё нескольких россиян, находящихся в заложниках в секторе Газа, может состояться уже в ближайшее время, надеется посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Продолжим усилия, что касается наших соотечественников, у нас там ещё несколько человек есть. Надо проверять, действительно они в заложниках или нет, поэтому мы в последнее время цифры никакие не озвучиваем", - сказал Викторов в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

По словам посла, речь идёт относительно нескольких человек, "есть определенная надежда, что в ближайшее время может быть ещё одно освобождение наших граждан".

Он отметил, что для состоявшегося накануне освобождения имеющего гражданство РФ 25-летнего Рона Кривого проводились контакты с ХАМАС на уровне руководства МИД РФ и через посольства в сопредельных с сектором Газа странах. По словам посла, в Израиле относятся к этим контактам "с пониманием".

МИД РФ РФ Израиль ХАМАС сектор Газа
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