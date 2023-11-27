Посол не исключил еще одного освобождения россиян из заложников в секторе Газа

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Освобождение ещё нескольких россиян, находящихся в заложниках в секторе Газа, может состояться уже в ближайшее время, надеется посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Продолжим усилия, что касается наших соотечественников, у нас там ещё несколько человек есть. Надо проверять, действительно они в заложниках или нет, поэтому мы в последнее время цифры никакие не озвучиваем", - сказал Викторов в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

По словам посла, речь идёт относительно нескольких человек, "есть определенная надежда, что в ближайшее время может быть ещё одно освобождение наших граждан".

Он отметил, что для состоявшегося накануне освобождения имеющего гражданство РФ 25-летнего Рона Кривого проводились контакты с ХАМАС на уровне руководства МИД РФ и через посольства в сопредельных с сектором Газа странах. По словам посла, в Израиле относятся к этим контактам "с пониманием".