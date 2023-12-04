Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лидокаин против опухолевых клеток, быстрая ходьба против риска диабета и почему австралийский комар любит сосать кровь из ноздрей лягушки

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеопатологи впервые диагностировали туберкулез у архаичных людей, которые жили на территории Европы примерно 40-35 тысяч лет назад. Инфекционное заболевание выявили у неандертальцев – женщины и ребенка – из венгерской пещеры Шубалюк и, возможно, у одного кроманьонца, останки которого нашли во Франции на памятнике Авен-дес-Ибусье. Если предварительные выводы ученых верны, то это древнейший известный сапиенс, у которого диагностировали это заболевание.

- Лидокаин активирует рецептор горького вкуса в клетках опухолей головы и шеи и провоцирует в них апоптоз. Исследователи рассчитывают, что такой доступный и распространенный препарат сможет сделать противоопухолевую терапию более щадящей.

- Блокада звездчатого симпатического ганглия в шее помогла пациентам с паросмией – искаженным восприятием запахов – после ковида снова чувствовать запахи без искажения. Однако пока эту процедуру проверили на нескольких десятках человек, да и помогла она не всем. Один миллилитр раствора лидокаина вместе с 40 мг метилпреднизолона вводили в звездчатый ганглий. Вторая инъекция через шесть недель улучшила симптомы у тех, кто отреагировал на первую процедуру, но она не помогла пациентам, у которых не было эффекта и от первой инъекции.

- Зоологи описали очередной пример комариного коварства. Исследователи обнаружили, что самки австралийских комаров Mimomyia elegans регулярно сосут кровь лягушек. При этом они садятся на нос амфибий и вонзают хоботок в одну из их ноздрей. Похоже, все дело в том, что на кончике носа у этих лягушек располагается слепая зона, и кровосос может спокойно и без опасений сидеть здесь. Кроме того, в ноздре капилляры близко подходят к поверхности кожи, позволяя комару с меньшими усилиями добираться до крови.

- Златокрот Де Винтона, распространенный на северо-западе ЮАР, считался вымершим. Однако зоологи смогли переоткрыть неуловимого зверя – благодаря острому нюху собаки и анализу экзогенной ДНК из образцов почвы.

- Коктейль Яманаки (совокупность четырех генов) позволяет репрограммировать зрелые клетки в стволовые – если его ввести в любые взрослые клетки, спустя время они не будут отличаться от эмбриональных. Однако если попробовать его на живых животных, они быстро умирают от разных осложнений. Ученые выяснили, что в первую очередь это связано с отказом печени и кишечника. У трансгенных животных, не экспрессирующих факторы Яманаки в печени и кишечнике, удалось избежать подобной ранней летальности и пронаблюдать у них признаки снижения биологического возраста. Такие мыши могут помочь в дальнейшем изучении регенерации тканей, омоложения организма и побочных эффектов при репрограммировании клеток in vivo

- Метаанализ и систематический обзор десяти когортных исследований показал, что более быстрая ходьба связана с постепенным снижением риска развития диабета второго типа. Ходьба со скоростью 6,5 км/ч и более снижает риск развития диабета второго типа на 39%.

- Что делать, если ваши статьи уже трижды отзывали из ведущих журналов? Не сдаваться, не признавать ошибок и продолжать собирать инвестиции – отвечает Ранга Диас, первооткрыватель комнатных сверхпроводников. N+1 рассказал, на чем ученый попался в этот раз.

- Редактор N+1 Марат Хамадеев только было закончил разбирать Quantum Break и пересказал свои выводы в соцсети X (бывший Twitter), как ему написал сценарист игры Микко Рауталахти. Он объяснил оставшиеся логические неувязки и раскрыл физический смысл одного из важных визуальных элементов игры.