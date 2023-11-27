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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Турция в сентябре увеличила импорт нефти к августу на 4% почти до 3 млн тонн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Турция в сентябре 2023 года увеличила импорт нефти до 2,96 млн тонн, что на 3,8% больше, чем в августе, но на 0,76% меньше аналогичного месяца прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Поставки из Ирака выросли относительно данных за август на 15,4% до 1,14 млн тонн, из Казахстана – на 38,7% до 745,2 тыс. тонн, из Саудовской Аравии – на 26,5% до 146 тыс. тонн. В свою очередь импорт нефти из России снизился на 18,5% до 610,5 тыс. тонн.

Всего за первые девять месяцев 2023 года было импортировано 22,58 млн тонн нефти, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт дизтоплива в Турцию в сентябре составил 1,01 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем в августе, но на 11,7% больше результата сентября 2022-го. На Россию пришлось 885,8 тыс. тонн (снижение на 2,4% м/м), на Индию - 54,7 тыс. тонн (рост в 7,5 раз м/м), на Грецию - 31,8 тыс. тонн (рост на 7% м/м), на Италию - 26,8 тыс. тонн (рост на 5% м/м).

Турция
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