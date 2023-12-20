Индия в октябре нарастила импорт нефти на 14,8% к сентябрю

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Индия в октябре 2023 года импортировала 19,168 млн тонн нефти, сообщило Министерство торговли страны.

В сентябре страна закупила 16,698 млн тонн. Таким образом, рост импорта месяц к месяцу составил 14,8%. По отношению к октябрю 2022 года поставки выросли на 6,2%.

Тройка основных стран-контрагентов на протяжении последних 17 месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 6,12 млн тонн (+5,3% к сентябрю, +44,7% к октябрю 2022 года), Ирак - 4,5 млн тонн (+19,7% м/м и +10,5% к октябрю-2022), Саудовская Аравия - 2,58 млн тонн (+9,5% м/м и +8,2% к октябрю-2022).

В целом за 10 месяцев Индия импортировала 201,293 млн тонн нефти, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.