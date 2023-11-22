Ереван предложил Баку провести заседание демаркационной комиссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на государственной границе между двумя странами, сообщил МИД Армении.

Ведомство также напомнило, что 21 ноября Армения передала Азербайджану шестой вариант соглашения об урегулировании отношений.

Армянская сторона продолжает считать, что, "несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, который может быть реализован при наличии политической воли с обеих сторон", заявили в МИД.

"Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю", - подчеркивается в сообщении.