В ЦАХАЛ заявили о нарушении террористами перемирия на севера Газа

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере три взрывных устройства были приведены в действие во вторник в двух разных местах в непосредственной близости от позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа в нарушение перемирия, сообщила ЦАХАЛ в своем аккаунте в соцсети X.

Кроме того, в одном из мест террористы обстреляли позиции ЦАХАЛ, и военные открыли ответный огонь, говорится в сообщении. "В ходе инцидента были легко ранены несколько солдат", - отмечает ЦАХАЛ.

"Подразделения ЦАХАЛ находились на позициях в рамках операционной паузы", - подчеркивается в сообщении израильской армии.

Накануне перемирие между Израилем и ХАМАС продлили еще на два дня. В соглашении между Израилем и ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

По данным израильских СМИ, начиная с прошлой пятницы, когда временное перемирие вступило в силу, были освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения.