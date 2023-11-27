Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на два дня

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продлили еще на два дня. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на МИД Катара, являющегося посредником в переговорах между сторонами.

"Представитель МИД Катара заявил, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на два дня", - информировало агентство.

Позднее представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари подтвердил в соцсети X продление гуманитарной паузы.

"Катар объявляет, что в ходе его посреднической деятельности достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", - отметил аль-Ансари.

Между тем, по данным издания "Гаарец", представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что группировка "готовит новые списки с именами заложников на обмен с целью гарантировать продвижение вперед с продлением режима прекращения огня".

В свою очередь региональные СМИ передают, что ХАМАС проинформировал посредников в переговорах с Израилем, что у него есть данные о наличии заложников у палестинского движения "Исламский джихад". Египетский источник пояснил СМИ, что этот факт может послужить поводом для продления режима прекращения огня еще на четыре дня.

Ранее глава информационной службы Египта Диаа Рашван заявил, что позднее в понедельник ХАМАС планирует освободить еще 11 израильских заложников.

По данным The Times of Israel, Израиль за первые дни перемирия освободил 117 палестинских заключенных. Ожидается, что в понедельник он отпустит еще около 40.

В соглашении между Израилем и ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия – 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо очередное голосование израильских министров.