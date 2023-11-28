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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ХАМАС передал Красному Кресту новую группу заложников

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС во вторник передало очередную группу заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских чиновников.

"ХАМАС передало Красному Кресту пятую группу заложников из Газы", - информирует WSJ.

Ранее сообщалось, что в этой группе 10 заключенных.

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Вторник - пятый день перемирия между этой палестинской группировкой и Израилем.

В свою очередь "Гаарец" со ссылкой на неправительственную организацию "Клуб поддержки палестинских заключенных" сообщает, что из израильских тюрем позднее во вторник планируют освободить 30 палестинцев - 15 женщин и 15 детей.

Накануне перемирие между Израилем и ХАМАС продлили еще на два дня. В соглашении между Израилем и ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

По данным израильских СМИ, начиная с прошлой пятницы, когда временное перемирие вступило в силу, освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения.

Хроника 07 октября – 28 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС МККК сектор Газа
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