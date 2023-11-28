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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ООН считает невозможным доставить необходимое количество еды в Газу за дни перемирия

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Населению сектора Газа грозит голод, если поставки гумпомощи не продолжатся, а шести дней нынешнего перемирия для решения проблемы не хватит, сообщают западные СМИ со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП).

"Очень вероятно, что населению Газы, особенно женщинам и детям, будет грозить голод, если ВПП не сможет обеспечить продолжение поставок еды", - сказала региональный директор ВПП ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

В агентстве отметили, что "шести дней недостаточно для оказания какого-либо существенного эффекта" на ситуацию.

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В ВВП отметили, что с начала действия в минувшую пятницу соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС его сотрудникам удалось доставить продовольствие 121 161 жителю Газы. В агентстве пояснили, что благодаря паузе в боях его работники смогли добраться до районов, где уже давно не были, и что "увиденное ими было ужасающим".

Всего с начала кризиса 7 октября ВВП оказало помощь 759 082 жителям анклава.

Накануне перемирие между Израилем и ХАМАС продлили еще на два дня. В соглашении между Израилем и ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

По данным израильских СМИ, начиная с прошлой пятницы, когда перемирие вступило в силу, были освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения.

ООН сектор Газа
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