Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Число умерших от болезней в Газе может превысить количество жертв ударов Израиля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от болезней мирных жителей в секторе Газа по итогам израильской военной операции может быть выше, чем количество жертв бомбардировок, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В конечном счете мы можем увидеть, что людей, умирающих от болезней, будет больше, чем от бомбардировок, если мы не сможем восстановить систему здравоохранения", - приводят европейские СМИ слова представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Она осудила удары по палестинским медицинским объектам, а также задержания медсотрудников.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Затем стороны согласовали режим прекращения огня на четыре дня. Он начал действовать 24 ноября. Позже его продлили еще на два дня с целью освобождения большего числа заложников в обмен на заключенных.

Хроника 07 октября – 28 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ВОЗ Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о прибытии главы ЦРУ в Катар для переговоров по заложникам ХАМАС

WSJ сообщила о прибытии главы ЦРУ в Катар для переговоров по заложникам ХАМАС

В Белоруссии свыше 100 лиц стали подозреваемыми по делу Координационного совета

Мороз и мощные снегопады накрыли север Европы

Мороз и мощные снегопады накрыли север Европы

В Ереване допустили заключение договора о мире с Баку в предстоящие 15 дней

Российские туристы начали получать визы на Шри-Ланку бесплатно

Российские туристы начали получать визы на Шри-Ланку бесплатно

Крупнейший на планете айсберг вынесло в чистую воду Южного океана

Крупнейший на планете айсберг вынесло в чистую воду Южного океана

В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России

Что случилось этой ночью: вторник, 28 ноября

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Блинкен высказался за заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Блинкен высказался за заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });