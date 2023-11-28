Число умерших от болезней в Газе может превысить количество жертв ударов Израиля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от болезней мирных жителей в секторе Газа по итогам израильской военной операции может быть выше, чем количество жертв бомбардировок, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В конечном счете мы можем увидеть, что людей, умирающих от болезней, будет больше, чем от бомбардировок, если мы не сможем восстановить систему здравоохранения", - приводят европейские СМИ слова представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Она осудила удары по палестинским медицинским объектам, а также задержания медсотрудников.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Затем стороны согласовали режим прекращения огня на четыре дня. Он начал действовать 24 ноября. Позже его продлили еще на два дня с целью освобождения большего числа заложников в обмен на заключенных.