Додик вновь отверг легитимность Высокого представителя международного сообщества в Боснии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик во вторник обсудил с постоянным представителем генсека ООН в БиГ Ингрид Макдональд ситуацию, складывающуюся в стране, а также интеграционные процессы с ЕС, сообщает телеканал РТРС.

По данным телеканала, "Додик вновь озвучил четкую позицию руководства Республики Сербской, которое отрицает легитимность Кристиана Шмидта, как Высокого представителя международного сообщества в БиГ, поскольку его кандидатура при назначении не была утверждена в СБ ООН, как положено в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, положившими в 1995 году конец гражданскому конфликту в Боснии и Герцеговине".

Додик также отметил, что полное уважение Дейтонских мирных соглашений и конституционных установок Республики Сербской как составной части Боснии и Герцеговины является предпосылкой для лучшего понимания и эффективного функционирования институтов на всех уровнях власти федеративного государства.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает Президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

В начале ноября страна получила предложение о начале переговоров о членстве в ЕС, однако до марта 2024 года стране необходимо выполнить ряд условий. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страна, в частности, достигла прогресса в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, но в то же время, по ее словам, Республика Сербская приняла ряд антиконституционных законов, в силу чего ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры, но только тогда, когда будет достигнут уровень соответствия необходимым критериям. Комиссия отчитается перед Советом о ходе работы в марте 2024 года.

Додик, комментируя это решение, заявил, что сначала следует детальнее ознакомиться с условиями, выполнение которых необходимо для этого.

"Мы ждем деталей, особенно касающихся упомянутых условий. Тогда мы будем готовы работать и вести переговоры", - цитировал Додика телеканал РТРС.

"Мы понимаем, что Европейская комиссия привержена международному праву, а это означает конец международного вмешательства, закрытие Управления высокого представителя международного сообщества и исключение иностранных судей из Конституционного суда БиГ. Если цель Европейской комиссии состоит в этом, тогда мы на правильном пути, а если нет - то это явные спекуляции столь высокого органа и подтверждение ложной приверженности суверенитету БиГ", - сказал президент Республики Сербской.