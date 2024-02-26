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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Консульство РФ в Республике Сербской может открыться в 2024 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Решения, необходимые для открытия консульства России в Баня-Луке, уже приняты с обеих сторон, сообщил президент Республики Сербской - энтитета в составе Боснии и Герцеговины - Милорад Додик в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты. И я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов, которые позволят нам в скорейшем времени открыть данное представительство. Это будет не просто представительство, а именно консульство в Баня-Луке. Это нам очень поможет, и мы подготавливаем помещение, где бы мог работать соответствующий коллектив", - сказал Додик.

Отвечая на вопрос издания, ожидает ли он, что открытие консульства России в Баня-Луке произойдет в этом году, Додик ответил "Да, конечно. Я считаю, что это реально".

Милорад Додик РФ Республика Сербская
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