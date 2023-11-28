Госпиталь французского вертолетоносца Dixmude начал принимать раненых из Газы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Французский вертолетоносец Dixmude принял во вторник в египетском порту Эль-Ариш первых раненых из сектора Газа, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала CNEWS.

По словам министра, речь идет о пациентах "в относительно неотложной ситуации".

Госпитальная структура боевого корабля, прибывшего накануне, включает "два операционных блока, 40 коек, 80 человек медицинского персонала, сканнеры и лабораторию анализов", уточнил Лекорню. В медицинской бригаде, по данным СМИ, 16 хирургов и шесть педиатров.

Не предназначенная для массового приема раненых, эта лечебница может развернуть максимально 60 коек, но зато корабль обладает эффективными средствами эвакуации.

Dixmude, прибывший для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Газы, находится на расстоянии около 50 км от палестинского анклава.

Как сообщалось, в понедельник Dixmude сменил у берегов Египта другой французский вертолетоносец - Tonnerre, находившийся там с конца октября. Газета Le Figaro отмечает, что первый корабль, направленный в Средиземное море "в срочном порядке" после террористической атаки группировки ХАМАС против Израиля, не был подготовлен для оказания медицинских услуг, в отличие от Dixmude, а должен был обозначить "послание игрокам в регионе, продемонстрировав военное присутствие".

Поэтому в медицинском плане, пишет издание, все только начинается. Ключевым вопросом стала транспортировка пострадавших из Газы. На месте заблаговременно развернули "команду по связи и разведке" с целью подготовки доставки раненых в координации с израильскими и египетскими властями.

Как заявил во вторник Лекорню в эфире радиостанции Europe 1, речь идет также о том, чтобы "выяснить подробности санитарных потребностей", в первую очередь имеется ввиду медицинское обслуживание детей.

Вертолетные средства корабля позволят эвакуировать пациентов в больницы Египта после стабилизации их состояния в результате первичного лечения. Франция также готова принять в свои больницы до пятидесяти детей из Газы в случае необходимости, сообщает Le Figaro.