Французский плавучий госпиталь прибыл в Египет для помощи раненым из Газы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Французский военный корабль Dixmude прибыл в понедельник с гуманитарной миссией в египетский порт Эль-Ариш, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Оборудованный для оказания "госпитальной поддержки", он располагает 60 медицинскими койками, предназначенными для палестинцев из сектора Газа, получивших серьезные ранения во время боевых действий между Израилем и ХАМАС. Вертолетоносец обладает также двумя операционными блоками.

Вышедший из военно-морской базы в Тулоне (департамент Вар) 20 ноября Dixmude сменил другой вертолетоносец Tonnerre, находившийся у египетских берегов с конца октября.

"Два из трех французских вертолетоносцев были мобилизованы для оказания гуманитарной и медицинской помощи больницам сектора Газа", - отмечает издание.

Le Parisien пишет, что, несмотря на вступившее в пятницу перемирие между Израилем и ХАМАС, палестинский анклав находитсяв катастрофической гуманитарной ситуации, по данным ООН и различных неправительственных организаций. Больницы лишены электричества и переполнены пациентами.