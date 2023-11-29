Министры G7 призвали к освобождению всех заложников из Газы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 приветствовали прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС и призвали к освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Мы, министры иностранных дел G7 (...) приветствуем освобождение некоторых заложников, захваченных 7 октября ХАМАСОМ и другими террористическими организациями, и недавнюю паузу в боевых действиях, что позволило резко увеличить объем гуманитарной помощи, поступившей к палестинскому гражданскому населению в Газе. Мы, как G7, призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", - говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Они также подчеркнули важность безопасности на море.

"Мы особенно призываем хуситов немедленно прекратить нападения на гражданских лиц и угрозы международным морским путям и коммерческим судам и освободить сухогруз Galaxy Leader и его экипаж, незаконно захваченные в международных водах 19 ноября", - отметили главы МИД G7.

Кроме того, министры стран "Большой семерки" заявили о важности обеспечения того, чтобы гражданское население Газы получало необходимую гуманитарную помощь.

"Необходимо приложить все усилия для обеспечения гуманитарной поддержки гражданского населения, включая продовольствие, воду, топливо и медикаменты. Мы поддерживаем дальнейшее продление этой паузы и будущих пауз по мере необходимости, чтобы позволить увеличить объем помощи и способствовать освобождению всех заложников", - говорится в заявлении.

Тем временем, американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщают, что военные доставят тремя самолетами гуманитарную помощь на Северный Синай в Египте. Оттуда она будет доставлена в Газу.

Помощь будет включать медикаменты, продукты питания и зимнюю одежду.