Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Министры G7 призвали к освобождению всех заложников из Газы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 приветствовали прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС и призвали к освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Мы, министры иностранных дел G7 (...) приветствуем освобождение некоторых заложников, захваченных 7 октября ХАМАСОМ и другими террористическими организациями, и недавнюю паузу в боевых действиях, что позволило резко увеличить объем гуманитарной помощи, поступившей к палестинскому гражданскому населению в Газе. Мы, как G7, призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", - говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Они также подчеркнули важность безопасности на море.

"Мы особенно призываем хуситов немедленно прекратить нападения на гражданских лиц и угрозы международным морским путям и коммерческим судам и освободить сухогруз Galaxy Leader и его экипаж, незаконно захваченные в международных водах 19 ноября", - отметили главы МИД G7.

Кроме того, министры стран "Большой семерки" заявили о важности обеспечения того, чтобы гражданское население Газы получало необходимую гуманитарную помощь.

"Необходимо приложить все усилия для обеспечения гуманитарной поддержки гражданского населения, включая продовольствие, воду, топливо и медикаменты. Мы поддерживаем дальнейшее продление этой паузы и будущих пауз по мере необходимости, чтобы позволить увеличить объем помощи и способствовать освобождению всех заложников", - говорится в заявлении.

Тем временем, американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщают, что военные доставят тремя самолетами гуманитарную помощь на Северный Синай в Египте. Оттуда она будет доставлена в Газу.

Помощь будет включать медикаменты, продукты питания и зимнюю одежду.

Хроника 07 октября – 29 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
G7 ХАМАС Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Госпиталь французского вертолетоносца Dixmude начал принимать раненых из Газы

Госпиталь французского вертолетоносца Dixmude начал принимать раненых из Газы
Обострение палестино-израильского конфликта

Освобожденные ХАМАС 12 заложников прибыли в Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие между ХАМАС и Израилем могут продлить еще на два дня

Что произошло за день: вторник, 28 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили о нарушении террористами перемирия на севера Газа

Финляндия полностью закроет сухопутную границу с Россией до 13 декабря

Финляндия полностью закроет сухопутную границу с Россией до 13 декабря

Кремль расценит как агрессию попытки извне разжечь межрелигиозные конфликты в РФ

Главы МИД стран Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о прибытии главы ЦРУ в Катар для переговоров по заложникам ХАМАС

WSJ сообщила о прибытии главы ЦРУ в Катар для переговоров по заложникам ХАМАС

В Белоруссии свыше 100 лиц стали подозреваемыми по делу Координационного совета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });