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Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении республики в ШОС

Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении республики в ШОС
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал одобренный парламентом меморандум об обязательствах республики для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в Нью-Дели 4 июля 2023 года", - говорится в документе.

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Правительству Белоруссии поручается "принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в Меморандуме".

Ратификация меморандума была определена государствами - членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Белоруссии в организацию.

В частности, Белоруссия берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии ШОС, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов организации, а также международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС.

Республика обязуется присоединиться ко всем международным договорам и документам, принятым в рамках ШОС, в сроки, предусмотренные меморандумом.

Меморандум определяет порядок замещения квотных должностей белорусскими гражданами в постоянно действующих органах ШОС, а также финансовые аспекты вступления республики в организацию. В частности, членство Белоруссии в ШОС потребует внесения взноса в бюджет организации на ежегодной основе. Долевой взнос Белоруссии в бюджет ШОС составит 5,8%, сообщали ранее в парламенте республики.

Начиная с 2024 года средства на оплату ежегодного взноса будут предусматриваться в республиканском бюджете министерству иностранных дел Белоруссии на международную деятельность. В парламенте Белоруссии отмечали, что реализация компетентными госорганами международных договоров будет осуществляться за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на содержание данных органов, и дополнительных ассигнований не повлечет.

В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Белоруссия Александр Лукашенко ШОС
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