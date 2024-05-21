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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Лавров предложил упростить присоединение к ШОС новых стран

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия предлагает модернизировать правила ШОС, чтобы облегчить вступление новых стран в организацию, заявил на пресс-конференции в Астане глава МИД Сергей Лавров после заседания министров иностранных дел ШОС.

"Я лично считаю, что это несколько громоздкая схема, так что в рамках работы по модернизации ШОС, по модернизации ее правил и норм мы будем уделять внимание необходимости как-то спрямить эту дистанцию. Надеюсь, мы получим поддержку", - ответил он на вопрос о перспективах дальнейшего расширения организации.

Он напомнил, что сейчас страны, желающие присоединиться к организации, должны изначально пройти путь от наблюдателя до партнера, что, по его мнению, является сложной схемой.

"Мы считаем вместе с КНР и другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС - это именно монгольская сторона. Если посмотреть на карту, то она органично выписывается в шосовское пространство, и мы будем стимулировать наших соседей к принятию такого решения. Все члены ШОС выступают однозначно за", - сказал Лавров.

Он напомнил, что в настоящее время 14 стран являются партнерами ШОС по диалогу, поступили заявки на получение этого статуса от Лаоса и Алжира.

Отвечая на вопрос о взаимодействии на площадке ШОС с представителем Ирана, Лавров сказал, что у него в Астане состоялся контакт с заместителем погибшего министра иностранных дел Ирана. Тот "подтвердил преемственность наших отношений", подчеркнул Лавров.

Иран Сергей Лавров ШОС МИД
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