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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

ХАМАС освободит нескольких заложников с гражданством РФ в благодарность Москве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ХАМАС в среду освободит среди прочих израильских заложников тех, кто имеет и российское гражданство, сообщил замглавы политбюро радикальной палестинской группировки Муса Абу Марзук.

"Сегодня мы освободим заложников с российским гражданством в знак признательности за позицию руководства России", - приводят израильские СМИ слова Марзука.

Ранее Израиль получил список из 10 израильтян, которые должны вернуться в среду из плена, отмечают израильские СМИ.

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По сообщению газеты The Times of Israel, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что получил список с именами похищенных израильтян, которых ХАМАС планирует освободить в среду.

Группа заложников, которые должны быть освобождены в среду, станет шестой с начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС. Изначально предусматривалось прекращение огня на четыре дня, затем режим был продлен еще на два дня.

Газета напоминает, что по условиям соглашения режим прекращения огня может быть продлен в общей сложности до 10 дней, для этого ХАМАС должен освобождать, по крайней мере, по 10 заложников ежедневно, а Израиль - выпускать из своих тюрем по трое заключенных палестинцев в обмен на каждого заложника.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль рассматривают возможность такого продления на прежних условиях по истечении нынешнего режима прекращения огня, действующего до утра четверга.

Хроника 07 октября – 29 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС РФ Израиль
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