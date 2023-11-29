ХАМАС освободит нескольких заложников с гражданством РФ в благодарность Москве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ХАМАС в среду освободит среди прочих израильских заложников тех, кто имеет и российское гражданство, сообщил замглавы политбюро радикальной палестинской группировки Муса Абу Марзук.

"Сегодня мы освободим заложников с российским гражданством в знак признательности за позицию руководства России", - приводят израильские СМИ слова Марзука.

Ранее Израиль получил список из 10 израильтян, которые должны вернуться в среду из плена, отмечают израильские СМИ.

По сообщению газеты The Times of Israel, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что получил список с именами похищенных израильтян, которых ХАМАС планирует освободить в среду.

Группа заложников, которые должны быть освобождены в среду, станет шестой с начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС. Изначально предусматривалось прекращение огня на четыре дня, затем режим был продлен еще на два дня.

Газета напоминает, что по условиям соглашения режим прекращения огня может быть продлен в общей сложности до 10 дней, для этого ХАМАС должен освобождать, по крайней мере, по 10 заложников ежедневно, а Израиль - выпускать из своих тюрем по трое заключенных палестинцев в обмен на каждого заложника.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль рассматривают возможность такого продления на прежних условиях по истечении нынешнего режима прекращения огня, действующего до утра четверга.