ХАМАС освободит двух заложников с российским гражданством

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС намерена в среду освободить двух заложников, которые имеют российское гражданство, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что не известно, есть ли у этих людей также израильское гражданство.

Ожидается, что в среду, помимо этих двух россиян, ХАМАС освободит еще 10 израильтян в рамках соглашения с Израилем, заключенного при посредничестве США, Египта и Катара.

Изначально перемирие между Израилем и ХАМАС заключали на четыре дня, оно действовало 24-27 ноября. Затем гуманитарную паузу продлили еще на два дня. В соглашении с ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

Согласно договоренностям, за каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно освобождать 10 заложников.