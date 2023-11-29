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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

ХАМАС освободит двух заложников с российским гражданством

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС намерена в среду освободить двух заложников, которые имеют российское гражданство, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что не известно, есть ли у этих людей также израильское гражданство.

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Ожидается, что в среду, помимо этих двух россиян, ХАМАС освободит еще 10 израильтян в рамках соглашения с Израилем, заключенного при посредничестве США, Египта и Катара.

Изначально перемирие между Израилем и ХАМАС заключали на четыре дня, оно действовало 24-27 ноября. Затем гуманитарную паузу продлили еще на два дня. В соглашении с ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

Согласно договоренностям, за каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно освобождать 10 заложников.

Хроника 07 октября – 29 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль РФ
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