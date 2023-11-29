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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Космический грузовик "Прогресс МС-23" затоплен в Тихом океане

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23", ранее в среду отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), прекратил существование, его остатки затоплены в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-23", проработавший на МКС более полугода, был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Космический грузовик "Прогресс МС-23" 24 мая прибыл на МКС и доставил около 2,5 т грузов.

Запуск следующего грузовика "Прогресс МС-25" к МКС состоится 1 декабря с космодрома Байконур.

МКС Прогресс Роскосмос
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