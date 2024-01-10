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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В НАТО пообещали Украине дальнейшую помощь с ПВО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На заседании Совета НАТО-Украина в среду в Брюсселе союзники по альянсу пообещали Киеву дополнительную поддержку в области ПВО.

"Союзники уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, и сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению украинской обороны. При посредстве НАТО союзники закупают до 1 тыс. ракет ПВО Patriot, чтобы пополнить свои запасы, продолжая укреплять противовоздушную оборону Украины", - говорится в заявлении штаб-квартиры организации по итогу совещания.

В документе сообщается, что Германия поставила на Украину системы ПВО Patriot и Skynex, а также дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T, и Великобритания направляет около 200 ракет ПВО.

"Сегодня союзники ясно дали понять, что они будут продолжать поставлять Украине крупную военную, экономическую и гуманитарную помощь, и многие из них наметили планы предоставить дополнительную поддержку на миллиарды евро в 2024 году", - объявляют в НАТО.

Заседание прошло на уровне послов и было созвано по просьбе Украины.

Председательствовал в Совете генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Совет НАТО-Украина был создан на саммите альянса в июле 2023 года.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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